В Сочи пропала модель с самыми большими губами Кристина Рэй

Фото: vk.com/Кристина Рэй

Обладательница самых больших губ из Книги рекордов Гиннесса Кристина Рэй пропала в Сочи в конце сентября, сообщается на сайте поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

В публикации говорится, что Рэй была одета в белую майку, зеленые шорты и красные кроссовки. Ее местонахождение неизвестно с 28 сентября.

Ранее певица Любовь Успенская сообщила, что, вернувшись с гастролей из Баку, обнаружила пропажу своей дочери Татьяны. Певица объяснила, что отсутствие дочери может быть связано с поездкой артистки в ДНР и ЛНР. При этом она отметила, что несмотря на то, что в их доме работают люди, они не могут никак помочь, так как не видели Татьяну.

На следующий день директор Успенской сообщил, что дочь артистки нашлась. По данным СМИ, дочь Успенской сейчас находилась в Израиле. Ее жизни на данный момент ничего не угрожает.

