В Дагестане ищут спортсменку из Осетии, пропавшую после соревнований

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Полицейские в Дагестане ищут 22-летнюю спортсменку, которая приехала в республику на соревнования и пропала после них& Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы регионального МВД.

Сообщается, что в воскресенье, 11 февраля, в дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы Северной Осетии о том, что ее 22-летняя дочь, студентка ростовского юридического вуза Анна Цомартова накануне вечером в Каспийске вышла из Дворца спорта имени Али Алиева и не вернулась. Местонахождение девушки неизвестно.

Также известно, что пропавшая приехала в Дагестан на спортивные соревнования, но проиграла в турнире и очень тяжело это переживала. Оставив телефон дома, она вышла в неизвестном направлении.

В настоящий момент девушку разыскивают сотрудники управления уголовного розыска МВД Дагестана. По их информации, в последний раз девушку видели на берегу моря стоящей по пояс в воде.

Ранее была найдена пропавшая фигуристка Алина Горбачева. Ее побег прокомментировала тренер Софья Федченко. Она отметила, что в пропаже спортсменки винит себя, так как между ними случился бытовой конфликт, не имеющий отношения к спорту. Пропавшую фигуристку нашли в кинотеатре торгового центра, после чего доставили в Следственный комитет.