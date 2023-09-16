Фигуристка Горбачева заявила, что не переживает из-за инцидента с исчезновением

Фото: телеграм-канал Team Gorbacheva Official

Фигуристка Алина Горбачева больше не переживает из-за ситуации со своим побегом. Об этом она рассказала ТАСС.

Кроме того, спортсменка заявила, что была готова к повышенному вниманию со стороны СМИ после ее исчезновения.

"Это все в прошлом. Давайте говорить про настоящее", – добавила фигуристка.

Также Горбачева отметила, что ведение соцсетей помогает ей раскрепоститься и держать связь с болельщиками.

"У нас с тренером очень теплые отношения, мне помогает ее поддержка", – подытожила спортсменка.

Горбачева тренируется у тренера Софьи Федченко. В 2022 году спортсменка стала шестой на финале Гран-при России, а также она выиграла первенство страны среди юниорок. На чемпионате России фигуристка заняла девятое место.

29 августа мать Горбачевой сообщила о пропаже дочери. Последний раз ее видели за день до этого, когда она выходила с катка на "Чкалов Арене", двигаясь в сторону Владимирской церкви.

Выяснилось, что 16-летняя фигуристка жила со своим тренером. Бабушка девушки рассказала о ссоре внучки с наставником. С ней возникали конфликты, так как она категорически была против встреч Горбачевой с семьей. По словам бабушки, во время поисков на набережной Москвы-реки были найдены вещи, которые могли принадлежать спортсменке.

На этом фоне Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. В свою очередь, поисковый отряд "ЛизаАлерт" начал сбор волонтеров для поиска Горбачевой.

Пропавшую фигуристку нашли в кинотеатре торгового центра, после чего доставили в Следственный комитет.