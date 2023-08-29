СК возбудил дело об убийстве после пропажи фигуристки Горбачевой в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 16-летней фигуристки Алины Горбачевой в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Прокуратура Москвы также взяла ситуацию на контроль.

"Местонахождение несовершеннолетней до настоящего времени не установлено", – говорится в телеграм-канале ведомства.

29 августа мать спортсменки рассказала, что ее дочь пропала. В последний раз ее видели накануне, когда она выходила с катка на "Чкалов Арене". Горбачева направилась в сторону Владимирской церкви.

Позже поисковый отряд "ЛизаАлерт" заявил о сборе волонтеров для поиска пропавшей. Организация указала, что рост девушки составляет 151 сантиметр, ее телосложение худощавое. У Горбачевой русые волосы и карие глаза. На спортсменке были черный спортивный костюм, белая футболка и серые кроссовки.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева