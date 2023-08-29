"ЛизаАлерт" объявил сбор волонтеров для поиска пропавшей фигуристки Горбачевой

Фото: lizaalert.org

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" сообщил о сборе волонтеров для поиска пропавшей в столице российской фигуристки Алины Горбачевой. Об этом говорится на сайте организации.

"С 28 августа 2023 года ее местонахождение неизвестно. Место сбора: ожидается. Время сбора: с 16:45. Форма одежды: город", – отметил отряд в заявлении.

В сообщении организации подчеркивается, что рост девушки – 151 сантиметр, ее телосложение худощавое, у Горбачевой русые волосы и карие глаза. Уточняется, что на фигуристке были черный спортивный костюм, белая футболка и серые кроссовки.

О пропаже спортсменки сообщила ее мать 29 августа. Она отметила, что девушку будет также искать кинолог с собакой.

Горбачеву видели в последний раз 28 августа, когда она выходила с катка на "Чкалов Арене". Фигуристка направилась в сторону Владимирской церкви.

Ранее поисковый отряд "ЛизаАлерт" сообщил, что пропавшего 17 августа 8-летнего мальчика нашли живым в Краснодарском крае. Однако информация о том, где находился ребенок, не уточнялась.

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