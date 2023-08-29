Бабушка пропавшей фигуристки Горбачевой рассказала о ссоре внучки с тренером

Фото: телеграм-канал Team Gorbacheva Official

Российская фигуристка Алина Горбачева поссорилась с тренером перед своим исчезновением. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды", ссылаясь на бабушку спортсменки.

Женщина призналась, что давно не разговаривала с внучкой, поскольку она не выходила на связь из-за постоянных тренировок.

"Я говорила со своей дочкой сегодня. Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем. Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала: "Чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем", – рассказала женщина.

Кроме того, по словам бабушки, Горбачева в последнее время жила у тренера. Она объяснила, что близкие старались не мешать спортивной карьере девочки. С тренером возникали конфликты, поскольку она категорически была против встреч фигуристки с родственниками.

"Тренер перепрошила все мозги ребенку. Но депрессивного состояния у нее никогда не было. Она была более выдержанная", – добавила бабушка.

Женщина также отметила, что у Горбачевой есть банковская карта, однако она привязана к смартфону тренера. Родным известно, что после ссоры девочка покинула квартиру тренера, забрав с собой 20–30 тысяч рублей и паспорт.

Бабушка рассказала, что в ходе поисков ее пропавшей внучки на набережной Москвы-реки были найдены вещи, которые могли принадлежать спортсменке.

В свою очередь, как пишет RT, сейчас Горбачеву ищут на катере в Москве-реке. Кроме того, в поисках задействовали аварийно-спасательный отряд № 9.

О пропаже спортсменки сообщила ее мать 29 августа. Она отметила, что девушку будет также искать кинолог с собакой.

Горбачеву видели в последний раз 28 августа, когда она выходила с катка на "Чкалов Арене". Фигуристка направилась в сторону Владимирской церкви.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" сообщил о сборе волонтеров для поиска спортсменки.



В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева