СК РФ начал проверку по факту исчезновения фигуристки Горбачевой в Москве

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Следственный комитет РФ по Москве организовал доследственную проверку по факту пропажи 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Об этом сообщает столичный СК в своем официальном телеграм-канале.

Согласно предварительной информации, 28 августа Горбачева находилась на одном из катков в столице, после чего должна была направиться домой, но не добралась до него. На данный момент местонахождение девушки неизвестно.

"Следователями столичного СК проводится комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей девушки", – отметили в ведомстве.

Сотрудники СК попросили всех, кто может располагать какой-либо информацией о местонахождении Горбачевой, обращаться по номеру телефона доверия ГСУ СК РФ по Москве 8 (495) 690-25-28 или на телефонную линию "Ребенок в опасности" 8 (800) 707-70-22.

В прокуратуре столицы сообщили, что контролируют установление обстоятельств исчезновения девушки.

"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, также на контроле в прокуратуре", – отметили в надзорном ведомстве.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать. По словам женщины, были найдены записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как фигуристка заходит в парк. Также к поискам Горбачевой был привлечен кинолог с собакой.

Уточнялось, что Горбачеву видели в последний раз 28 августа, когда она выходила с катка на "Чкалов Арене", после этого она направилась в сторону Владимирской церкви.

Перед тем как уйти с катка, на котором у фигуристки проходили тренировки, она поссорилась со своим тренером, заявил осведомленный источник.

"Девушка покинула каток в 18:53, при этом перед уходом она поссорилась со своим тренером. В настоящий момент ее номер телефона недоступен", – передает его слова Агентство "Москва".

Позже вещи пропавшей фигуристки удалось найти на пляже на Покровской набережной, на место были вызваны поисково-спасательная группа МЧС и сотрудники полиции. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что по прибытии специалисты приступят к обследованию акватории.



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