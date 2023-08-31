Фигуристка Горбачева поблагодарила всех, кто участвовал в ее поисках

Фото: телеграм-канал Alina Gorbacheva RUS

Фигуристка Алина Горбачева поблагодарила всех, кто принимал участие в ее поисках. Соответствующее видеообращение она опубликовала в своем телеграм-канале.

В частности, спортсменка поблагодарила спасателей, поисковые службы, волонтеров, водолазов, коллег-фигуристов, болельщиков и близких людей. Она также извинилась за то, что заставила их переживать.

По словам Горбачевой, она только сейчас поняла, что на самом деле произошло и что ее поступок не вписывается под понятие "нормально".

"Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски. Большое спасибо за вашу любовь", – сообщила фигуристка.

29 августа мать Горбачевой сообщила о пропаже дочери. Последний раз ее видели за день до этого, когда она выходила с катка на "Чкалов Арене", двигаясь в сторону Владимирской церкви.

Выяснилось, что 16-летняя фигуристка жила со своим тренером. Бабушка девушки рассказала о ссоре внучки с наставником. С ней возникали конфликты, так как она категорически была против встреч Горбачевой с семьей. По словам бабушки, во время поисков на набережной Москвы-реки были найдены вещи, которые могли принадлежать спортсменке.

На этом фоне Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. В свою очередь, поисковый отряд "ЛизаАлерт" начал сбор волонтеров для поиска Горбачевой.

Пропавшую фигуристку нашли в кинотеатре торгового центра, после чего доставили в Следственный комитет.

Фигуристка Алина Горбачева извинилась после своего исчезновения