Фигуристку Горбачеву нашли в кинотеатре одного из торговых центров Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Пропавшую в Москве фигуристку Алину Горбачеву обнаружили в кинотеатре одного из торговых центров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, каких-либо противоправных действий в отношении спортсменки совершено не было.

"В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

В столичном СК отметили, что в ближайшее время фигуристку доставят в подразделение ведомства для выяснения обстоятельств ее отсутствия.

29 августа мать Горбачевой сообщила о пропаже дочери. Последний раз ее видели накануне, когда она выходила с катка на "Чкалов Арене", двигаясь в сторону Владимирской церкви.

Выяснилось, что 16-летняя фигуристка жила со своим тренером. Бабушка девушки рассказала о ссоре внучки с наставником. С ней возникали конфликты, так как она категорически была против встреч Горбачевой с семьей. По словам бабушки, во время поисков на набережной Москвы-реки были найдены вещи, которые могли принадлежать спортсменке.

На этом фоне Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. В свою очередь, поисковый отряд "ЛизаАлерт" начал сбор волонтеров для поиска Горбачевой.

Фигуристка Алина Горбачева пропала в столице