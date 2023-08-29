29 августа, 21:17Происшествия
Фигуристку Горбачеву нашли в кинотеатре одного из торговых центров Москвы
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Пропавшую в Москве фигуристку Алину Горбачеву обнаружили в кинотеатре одного из торговых центров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
По данным ведомства, каких-либо противоправных действий в отношении спортсменки совершено не было.
"В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении.
В столичном СК отметили, что в ближайшее время фигуристку доставят в подразделение ведомства для выяснения обстоятельств ее отсутствия.
29 августа мать Горбачевой сообщила о пропаже дочери. Последний раз ее видели накануне, когда она выходила с катка на "Чкалов Арене", двигаясь в сторону Владимирской церкви.
Выяснилось, что 16-летняя фигуристка жила со своим тренером. Бабушка девушки рассказала о ссоре внучки с наставником. С ней возникали конфликты, так как она категорически была против встреч Горбачевой с семьей. По словам бабушки, во время поисков на набережной Москвы-реки были найдены вещи, которые могли принадлежать спортсменке.
На этом фоне Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. В свою очередь, поисковый отряд "ЛизаАлерт" начал сбор волонтеров для поиска Горбачевой.
Фигуристка Алина Горбачева пропала в столице
Читайте также