Фигуристка Горбачева не раскрыла причину своего исчезновения – СМИ

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alinochka_gorbacheva

Следователи передали найденную фигуристку Алину Горбачеву маме, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, причину своего исчезновения девушка не назвала.

Источник рассказал, что, со слов фигуристки, конфликтов у нее ни с кем не было – она просто ушла и гуляла. Девушка якобы провела ночь на лестнице в жилом доме, а утром ходила по магазинам и кафе. После этого она зашла в кинотеатр, расположенный в торговом центре "Вегас", чтобы немного там поспать. Там ее и нашли.

29 августа мать Горбачевой сообщила о пропаже дочери. Последний раз ее видели за день до этого, когда она выходила с катка на "Чкалов Арене", двигаясь в сторону Владимирской церкви.

Выяснилось, что 16-летняя фигуристка жила со своим тренером. Бабушка девушки рассказала о ссоре внучки с наставником. С ней возникали конфликты, так как она категорически была против встреч Горбачевой с семьей. По словам бабушки, во время поисков на набережной Москвы-реки были найдены вещи, которые могли принадлежать спортсменке.

На этом фоне Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. В свою очередь, поисковый отряд "ЛизаАлерт" начал сбор волонтеров для поиска Горбачевой.

Накануне вечером пропавшую в Москве 16-летнюю фигуристку нашли в кинотеатре торгового центра, после чего доставили в Следственный комитет.

Появились новые данные по делу о пропаже в Москве фигуристки Горбачевой