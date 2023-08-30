Фигуристка Алина Горбачева заявила, что ее исчезновение не было связано с тренировками

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Фигуристка Алина Горбачева, которая накануне пропала, попросила прощения у всех за произошедшее. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По словам 16-летней спортсменки, ее конфликт никак не связан с фигурным катанием и с тренером Софьей Федченко.

"Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной. Я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями. У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам", – заявила девочка в своей публикации.

29 августа мать Горбачевой сообщила о пропаже дочери. Последний раз ее видели за день до этого, когда она выходила с катка на "Чкалов Арене", двигаясь в сторону Владимирской церкви.

Выяснилось, что 16-летняя фигуристка жила со своим тренером. Бабушка девушки рассказала о ссоре внучки с наставником. С ней возникали конфликты, так как она категорически была против встреч Горбачевой с семьей. По словам бабушки, во время поисков на набережной Москвы-реки были найдены вещи, которые могли принадлежать спортсменке.

На этом фоне Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. В свою очередь, поисковый отряд "ЛизаАлерт" начал сбор волонтеров для поиска Горбачевой.

Накануне вечером пропавшую в Москве 16-летнюю фигуристку нашли в кинотеатре торгового центра, после чего доставили в Следственный комитет.

Фигуристка Алина Горбачева покинула здание СК после беседы