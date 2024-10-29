Обладательницу самых больших губ нашли мертвой в сочинском коллекторе

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Тело женщины обнаружили на территории Хостинского района в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Его направили на экспертизу для уточнения личности и причин смерти. По предварительным данным, тело принадлежит 22-летней Кристине Рэй, которая потратила четыре тысячи фунтов на сотню косметологических инъекций и попала в 2011 году в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ.

Рэй пропала в Сочи в конце сентября. К ее поискам подключился поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". Пропавшая была одета в белую майку, зеленые шорты и красные кроссовки.

