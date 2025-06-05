"Московский патруль": в полиции объяснили, почему дети попадают в ДТП во время каникул

Многие дети попадают в ДТП во время летних каникул. Как пояснили в полиции, это чаще всего происходит из-за того, что ребенок спешит и нарушает правила дорожного движения. По статистике, среди самых распространенных нарушений также переход дороги в неположенном месте или на красный свет.

При этом вопросы, связанные с безопасностью подрастающего поколения, обсуждают на разных уровнях. Перед началом каникул в столичном полицейском главке провели специальную конференцию. Сотрудники МВД поделились статистикой, согласно которой только за четыре месяца этого года в авариях в Москве погиб один ребенок, а еще 278 получили ранения.

Подробнее – в программе "Московский патруль".