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05 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в полиции объяснили, почему дети попадают в ДТП во время каникул

"Московский патруль": в полиции объяснили, почему дети попадают в ДТП во время каникул

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Многие дети попадают в ДТП во время летних каникул. Как пояснили в полиции, это чаще всего происходит из-за того, что ребенок спешит и нарушает правила дорожного движения. По статистике, среди самых распространенных нарушений также переход дороги в неположенном месте или на красный свет.

При этом вопросы, связанные с безопасностью подрастающего поколения, обсуждают на разных уровнях. Перед началом каникул в столичном полицейском главке провели специальную конференцию. Сотрудники МВД поделились статистикой, согласно которой только за четыре месяца этого года в авариях в Москве погиб один ребенок, а еще 278 получили ранения.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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