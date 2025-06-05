Авиация подключилась к тушению лесных пожаров в Хабаровском крае

В Хабаровском крае тушат лесные пожары. В одном из районов к ликвидации возгорания подключили авиацию. Самолет-амфибия выполнил четыре сброса воды на кромку огня, общий объем составил 27 тонн. До ближайшего водоема, где экипаж мог зачерпнуть воду, было около 90 километров.

Всего в крае на сегодняшний день действуют пять лесных пожаров. Общая площадь возгораний превышает 8,5 тысячи гектаров. Одно из них удалось локализовать.

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