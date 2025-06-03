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03 июня, 15:15

Происшествия

В Забайкалье разбушевались 47 лесных пожаров

В Забайкалье разбушевались 47 лесных пожаров

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В Забайкальском крае продолжается борьба с лесными пожарами. Всего зарегистрировано 47 очагов возгорания. Часть из них удалось локализовать – на общей площади более 183 тысяч гектаров. Об этом сообщили в региональных службах.

Для тушения задействован самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон". В двух лесничествах с помощью специальных патронов вызвали искусственные осадки. По данным властей, все пожары имеют рукотворный характер. За информацию о поджигателях назначено вознаграждение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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