В Забайкалье разбушевались 47 лесных пожаров

В Забайкальском крае продолжается борьба с лесными пожарами. Всего зарегистрировано 47 очагов возгорания. Часть из них удалось локализовать – на общей площади более 183 тысяч гектаров. Об этом сообщили в региональных службах.

Для тушения задействован самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон". В двух лесничествах с помощью специальных патронов вызвали искусственные осадки. По данным властей, все пожары имеют рукотворный характер. За информацию о поджигателях назначено вознаграждение.

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