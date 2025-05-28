Новости регионов: прокуратура разберется в обстоятельствах крупного пожара в Благовещенске

В Благовещенске прокуратура разберется в обстоятельствах крупного пожара. Огонь полностью уничтожил многоквартирный дом. Это произошло ночью, когда в здании находились 7 человек. Все они успели покинуть горящий дом. До приезда спасателей его начали тушить очевидцы и соседи, позже был задействован пожарный поезд.

Лесные пожары в Бурятии угрожают населенным пунктам. Местные жители поделились кадрами, на которых огонь вплотную подбирается к жилым домам. Людей эвакуировали в безопасное место. Сильный ветер раздувает пламя. В его тушении задействована авиация.

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