Бетонный забор упал на подростков в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Бетонный забор упал на двух подростков в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Инцидент произошел 21 мая примерно в 18:00 на стройплощадке, которая расположена на улице Колдунова. В результате случившегося 12-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

Второй подросток после оказания медпомощи отпущен домой. Балашихинская городская прокуратура начала проверку, в ходе которой будут выявлены причины и обстоятельства случившегося. Кроме того, ведомство даст оценку деятельности органов системы профилактики и безнадзорности детей.

"По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", – заявило ведомство.

Ранее электрическая плита упала и насмерть задавила 1,5-годовалого мальчика в Щелкове. По данным подмосковной прокуратуры, трое детей в возрасте 1,5 и 4 лет остались на кухне без взрослых. Тогда на одного из них упала плита, в результате чего ребенок скончался на месте от полученных травм.

Их мать ненадолго легла спать. Когда она встала, то увидела, что ее четырехлетняя дочь плачет, а под перевернутой электрической плитой было тело ее сына. Следователи возбудили уголовное дело.

