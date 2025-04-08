Электрическая плита насмерть задавила ребенка в подмосковном Щелкове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Электрическая плита упала и насмерть задавила полуторагодовалого ребенка в подмосковном Щелкове. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, 7 апреля в квартире на Центральной улице трое детей 1,5 и 4 лет остались на кухне без взрослых. В это время на одного ребенка упала плита, в результате чего от полученных травм он скончался на месте.

Как рассказала прокуратуре мать ребенка, она ненадолго легла спать, когда встала, то увидела, как ее четырехлетняя дочь плачет, а под перевернутой электрической плитой было тело ее сына.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценит исполнение требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также исполнение родителями своих обязанностей. Следователи возбудили уголовное дело.

Между тем в Новосибирской области перед судом предстанет 24-летняя женщина, которая не смогла спасти ребенка после его падения на пол. Инцидент произошел в одном из сел Красноозерского района. Следствие считает, что нетрезвая женщина была у себя дома, когда, спускаясь по лестнице, потеряла равновесие и выронила из рук малолетнего сына. Ребенок ударился головой об пол. После этого мать упала на него и придавила своим весом.

