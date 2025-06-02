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02 июня, 19:15

Происшествия

В центре Рошаля рассказали о состоянии детей, пострадавших при крушении моста под Брянском

В центре Рошаля рассказали о состоянии детей, пострадавших при крушении моста под Брянском

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Пострадавшие при обрушении моста в Брянской области продолжают лечение в московских клиниках. Среди них – дети, которых доставили в центр имени Рошаля. Там сообщили, что один ребенок был прооперирован, другому стало лучше – его перевели из реанимации в отделение травматологии.

Сейчас оба находятся в палате вместе с отцом. С ним работают психологи. В НИИ Склифосовского остаются три пациента, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще троих отпустили домой – они в стабильном состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Подрыв мостов в Брянской и Курской областях
происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко

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