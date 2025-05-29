Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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29 мая, 21:45

Безопасность

"Московский патруль": в МВД рассказали, как обезопасить летний досуг детей

"Московский патруль": в МВД рассказали, как обезопасить летний досуг детей

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Сотрудники МВД в Москве рассказали, как обезопасить летний досуг детей. В полиции отмечают, что тема безопасности на дорогах остается актуальной. С начала года в столице в результате ДТП один ребенок погиб, еще порядка 300 детей получили различные травмы.

Одной из распространенных причин детского травматизма и смертности также является выпадение из окон. За прошлый год зафиксированы 27 таких случаев.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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