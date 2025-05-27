Учения российского флота начались в Балтийском море

Фото: ТАСС/пресс-служба Балтийского флота

Плановые учения сил Балтийского флота вместе с частью сил Северного флота начались в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота, передает РИА Новости.

Учения проводятся при поддержке авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, а также Московского и Ленинградского военных округов. В них принимают участие 3 тысячи военнослужащих, примерно 25 самолетов и вертолетов, 70 единиц военной и спецтехники, а также 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Как рассказали в Балтфлоте, учения организованы для "поддержания благоприятного оперативного режима и отработки действий сил флота по обороне пунктов базирования". Кроме того, экипажи судов отработают защиту от безэкипажных катеров и проведут практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

В настоящее время корабли уже вышли из пунктов базирования и осуществили развертывание в назначенные районы Балтийского моря для выполнения учебно-боевых задач.

Владимир Путин ранее заявлял, что военно-морской флот (ВМФ) РФ играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности страны. По его словам, Россия уделяет серьезное и приоритетное внимание совершенствованию военно-морского флота.

В настоящее время обстановка во всем мире, новые угрозы и технологическая революция требуют создания нового облика ВМФ, отметил президент. В связи с этим он указал на необходимость системного развития всех составляющих российского флота, в том числе подводных лодок, кораблей и морской авиации.

