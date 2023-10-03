Москвича задержали за кражу коллекции работ скульптора Нины Малышевой

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

В столице раскрыли кражу коллекции работ известного советского скульптора-керамиста Нины Малышевой, сообщается в телеграм-канале МВД России.

В полицию обратился проживающий в США профессор Джоржтаунского университета. Он сообщил, что принадлежащую ему московскую квартиру обворовали. Среди похищенного – ценная семейная коллекция статуэток из фарфора, создателем которых была его бабушка – Нина Малышева. Эти статуэтки профессор планировал передать в московский музей.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали 20-летнего москвича, подозреваемого в краже предметов искусства на сумму более 30 миллионов рублей. Им оказался сын женщины, которая присматривала за квартирой. Похищенное он успел продать.

Полицейские выяснили, что коллекция находится в одном из столичных аукционных домов, и изъяли ее. Теперь предметы искусства вернут законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, из московской квартиры блогера-искусствоведа Дианы Трошиной украли драгоценности Cartier на 3,1 миллиона рублей. Полиция начала проверку. Блогер утверждает, что преступление мог совершить кто-то из рабочих или прислуги.

До этого из квартиры балетмейстера Гордеева в Подмосковье украли пять миллионов рублей. Неизвестный проник в квартиру артиста через окно, похитил деньги и скрылся.