Не менее 2,8 тыс человек пострадали при ударах Израиля по Ирану

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Не менее 2,8 тысячи человек пострадали в результате израильских ударов по Ирану. Об этом сообщает Fars со ссылкой на иранское министерство здравоохранения.

"2 тысячи прошли лечение и были выписаны (из больниц. – Прим. ред.)", – рассказали в пресс-службы ведомства.

Кроме того, были повреждены 6 машин скорой, 14 медицинских работников получили ранения, а 2 человека погибли.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла 13 июня – еврейское государство ударило по военной инфраструктуре Исламской Республики, последняя в ответ атаковала израильские территории.

США могут начать авиаудары по территории Ирана в ближайшие выходные, 21 и 22 июня, утверждал ранее американский журналист Сеймур Херш. По его данным, операция будет включать масштабные бомбардировки.

По словам Владимира Путина, Москва готова обеспечить интересы Тегерана в области мирного атома. Он уточнил, что руководство Ирана пока не просило о какой-либо военной помощи.