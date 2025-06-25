25 июня, 08:00Происшествия
Лесные пожары приблизились к новому поселку в Забайкалье
В Забайкальском крае лесные пожары вплотную подошли к еще одному поселку. Огонь почти полностью уничтожил садовое товарищество и теперь угрожает дачному кооперативу. Пожар, который охватил сто гектаров, пытаются потушить как с земли, так и с воздуха.
Самолет постоянно сбрасывает воду, однако площадь возгорания продолжает расти. Для помощи спасателям срочно ищут волонтеров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.