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25 июня, 08:00

Происшествия

Лесные пожары приблизились к новому поселку в Забайкалье

Лесные пожары приблизились к новому поселку в Забайкалье

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В Забайкальском крае лесные пожары вплотную подошли к еще одному поселку. Огонь почти полностью уничтожил садовое товарищество и теперь угрожает дачному кооперативу. Пожар, который охватил сто гектаров, пытаются потушить как с земли, так и с воздуха.

Самолет постоянно сбрасывает воду, однако площадь возгорания продолжает расти. Для помощи спасателям срочно ищут волонтеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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