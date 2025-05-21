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Новости

21 мая, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержан грабитель, пытавшийся обокрасть магазин

"Московский патруль": в Подмосковье задержан грабитель, пытавшийся обокрасть магазин

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Полицейские задержали грабителя, пытавшегося ограбить магазин в Дмитровском округе Подмосковья. Мужчина, достав нож, требовал отдать ему алкоголь и сигареты.

Однако сотрудница торговой точки выбила оружие из рук злоумышленника и вступила с ним в рукопашную драку. После этого грабитель сбежал, но правоохранителям удалось найти его по камерам видеонаблюдения. Сейчас его отправили в СИЗО.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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