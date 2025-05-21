21 мая, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в Подмосковье задержан грабитель, пытавшийся обокрасть магазин
Полицейские задержали грабителя, пытавшегося ограбить магазин в Дмитровском округе Подмосковья. Мужчина, достав нож, требовал отдать ему алкоголь и сигареты.
Однако сотрудница торговой точки выбила оружие из рук злоумышленника и вступила с ним в рукопашную драку. После этого грабитель сбежал, но правоохранителям удалось найти его по камерам видеонаблюдения. Сейчас его отправили в СИЗО.
Подробнее – в программе "Московский патруль".