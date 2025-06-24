Пожар возник в жилом доме в подмосковном Красногорске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар вспыхнул в жилом доме в Красногорске на улице Народного ополчения ночью 24 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, в 2:00 по московскому времени загорелась комната в двухкомнатной квартире на 17 этаже на площади 20 квадратных метров. Также произошло частичное разрушение вентилируемого фасада и остекления балконов на 16-17 этажах.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС эвакуировали из дома 100 человек, в том числе 30 детей. В 02:23 открытое горение удалось ликвидировать, в 02:49 пожар был полностью потушен.

Ранее в свердловском Серове произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке. Пострадавший при взрыве мужчина скончался в больнице. Врачи выявили у него 63% ожогов тела.

Также следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газового баллона в одной из квартир на улице Учинской в Москве. В результате ЧП погиб один человек и несколько пострадали. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования данного уголовного дела.