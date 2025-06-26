Новости регионов: лесной пожар охватил 77 тысяч га в Бурятии

Площадь лесных пожаров в Бурятии превысила 77 тысяч гектаров. В республике зафиксировано почти 60 возгораний. Причины разные – от обрыва линий электропередачи до вспыхнувшей на дороге машины. Огонь перекидывается на лес, и ветер моментально его разносит.

Появились новые подробности несчастного случая в крымском сафари-парке "Тайган", где ранее во время кормления лев напал на владельца парка Олега Зубкова. По словам представителей организации, в это время вокруг было еще порядка 20 хищников, но ни один из них не поднялся. Сам Зубков получили тяжелые ранения шеи. Ему провели трехчасовую операцию в районной больнице, а потом самолетом санавиации доставили в республиканскую клинику.

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