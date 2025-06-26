Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 07:00

Происшествия

Новости регионов: лесной пожар охватил 77 тысяч га в Бурятии

Новости регионов: лесной пожар охватил 77 тысяч га в Бурятии

Новости мира: 16 человек погибли во время демонстрации в Кении

Автомобили россиян стали портить в 1,5 раза чаще

Собянин сообщил об отражении атаки двух дронов ВСУ на столичный регион

Новости регионов: в Егорьевске произошел пожар в доме заводчиков собак

Москвички подготовят коллективный иск после приставаний в центре города

СК возбудил дело после информации о домогательствах к девушкам в центре Москвы

Автомобиль Tesla загорелся в районе пересечения МКАД и Можайского шоссе

"Московский патруль": полиция проверила рабочие общежития в Подмосковье

"Московский патруль": присяжные признали профессора Кибальченко виновным в убийстве зятя

Площадь лесных пожаров в Бурятии превысила 77 тысяч гектаров. В республике зафиксировано почти 60 возгораний. Причины разные – от обрыва линий электропередачи до вспыхнувшей на дороге машины. Огонь перекидывается на лес, и ветер моментально его разносит.

Появились новые подробности несчастного случая в крымском сафари-парке "Тайган", где ранее во время кормления лев напал на владельца парка Олега Зубкова. По словам представителей организации, в это время вокруг было еще порядка 20 хищников, но ни один из них не поднялся. Сам Зубков получили тяжелые ранения шеи. Ему провели трехчасовую операцию в районной больнице, а потом самолетом санавиации доставили в республиканскую клинику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика