Средства ПВО уничтожили 50 беспилотников над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами за минувшую ночь, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, наибольшее количество БПЛА – 23 штуки – было сбито в небе над Курской областью. Еще 11 дронов удалось ликвидировать над территорией Ростовской области, шесть – над Брянской областью.

Три беспилотных летательных аппарата силы ПВО уничтожили над Белгородской областью, два – над территорией Республики Крым и еще по одному – в небе над Республикой Мордовией и Калужской областью.

Кроме того, в ночь на 26 июля средства ПВО перехватили три БПЛА над Московским регионом. Два из них летели на Москву, сообщил ранее Сергей Собянин. Он уточнял, что на месте обломков работали специалисты экстренных служб.

Ранее Вооруженные силы РФ ликвидировали нефтебазу, с которой подразделения украинской армии получали горючее в Донбассе. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ и машину управления противника.