Собянин: силы ПВО Минобороны уничтожили еще один БПЛА, летевший к Москве

Фото: Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбили еще один БПЛА, атаковавший Московский регион, ночью в четверг, 26 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин также сообщил о ликвидации украинского дрона, летевшего на Москву. Экстренные службы города уже работают на месте падения обломков.

Кроме того, вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 24 июня нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области. В результате чего повреждены несколько объектов, в регионе было частично отключено электроснабжение.