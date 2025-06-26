Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку беспилотника на Москву

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, атаковавший Москву ночью в четверг, 26 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 25 июня силы ПВО ликвидировали 18 украинских дронов над регионами России. Из них 7 было сбито над территорией Ростовской области.

Два жилых дома и лицей повреждены в Таганроге в результате атаки украинских дронов ночью 25 июня. Кроме того, на стадионе "Форте Арена" в Таганроге загорелась кровля здания.