Дежурные силы ПВО ликвидировали 18 украинских дронов над регионами России

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 18 украинских дронов над регионами России ночью 25 июня, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, семь БПЛА было сбито над территорией Ростовской области, четыре – над Крымом, два – над Краснодарским краем, два – над территорией Курской области, два – над акваторией Черного моря и еще один – над Брянской областью.

Ранее Минобороны России сообщало, что силы ПВО ликвидировали 22 украинских БПЛА над регионами страны за 1,5 часа вечером 24 июня. Над территорией Белгородской области сбили 12 из них.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнял, что в результате атаки дронов были повреждены остекление окон в лицее и двух многоквартирных домах в Таганроге. Кроме того, возник пожар на местном стадионе.