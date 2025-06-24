24 июня, 07:15Политика
ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Киевской области
Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Также поражены военный аэродром и минно-торпедное вооружение морских сил Украины.
При этом на Харьковском направлении ВС РФ уничтожили скопления живой силы противника. Во время боевого вылета операторы дронов вскрыли украинские позиции в лесополосах и передали координаты артиллеристам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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