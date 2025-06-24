ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Киевской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также поражены военный аэродром и минно-торпедное вооружение морских сил Украины.

При этом на Харьковском направлении ВС РФ уничтожили скопления живой силы противника. Во время боевого вылета операторы дронов вскрыли украинские позиции в лесополосах и передали координаты артиллеристам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.