Силы ПВО ликвидировали 22 украинских дрона за полтора часа над регионами России

Фото: Минобороны РФ

Российские силы ПВО ликвидировали 22 украинских БПЛА над регионами России за полтора часа, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака БПЛА велась с 21:15 до 22:40 по московскому времени 24 июня. Дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 22 украинских дрона: 12 из них – над территорией Белгородской области, 4 – над Татарстаном, 2 – над Ульяновской областью и по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Саратовской, Брянской областей и Крымом.

Ранее ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области. В результате атаки были повреждены несколько объектов, частично отключено электроснабжение.

Кроме того, ночью 24 июня ПВО сбили два украинских дрона, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

