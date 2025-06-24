Собянин: Еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО ликвидировали беспилотник, летевший на Москву ночью во вторник, 24 июня. Об этом сообщает Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее ПВО ликвидировали девять украинских дронов в небе над Курской и Брянской областями. По данным Минобороны РФ, беспилотники были сбиты в период с 21:00 до 22:30 по московскому времени 23 июня.