Два жилых дома и лицей повреждены в Таганроге в результате атаки украинских дронов

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В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область ночью в среду, 25 июня, в Таганроге были повреждены остекление окон в лицее и двух многоквартирных домах. В Азове повреждение получили крыша и окна здания промпредприятия. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем в своем телеграм-канале.

Слюсарь подчеркнул, что никто из людей не пострадал. Специалисты приступили к восстановительным работам. Жителям многоэтажек, получивших повреждения окон, помогут заменить остекление.

Ранее Слюсарь сообщил, что в результате падения БПЛА на стадионе "Форте Арена" в Таганроге загорелась кровля здания. В Азове обломками дрона посечена кровля зернового склада в порту, поблизости загорелся камыш на площади до 5 квадратных метров.

Кроме того, вечером 24 июня ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области. В результате ударов в регионе было частично отключено электроснабжение.