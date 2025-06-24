Воробьев: пострадавшая при атаке БПЛА женщина находится в перинатальном центре

Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Пострадавшая при атаке БПЛА беременная женщина находится в перинатальном центре. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 24 июня нанесли удар с помощью БПЛА по жилому дому, который расположен на улице Народного Ополчения в Красногорске. В результате загорелась двухкомнатная квартира на 17-м этаже. Огонь охватил 20 квадратных метров. Спустя время спасатели потушили пожар.

Кроме того, произошло частичное разрушение вентилируемого фасада и остекления балконов на 16-м и 17-м этажах. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 100 человек, в том числе 30 детей.

Из-за случившегося 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги. Также была госпитализирована находящаяся на 29-й неделе беременности женщина из-за острой реакции на стресс.

По словам Воробьева, угрозы для здоровья женщины и ее ребенка нет. Он уточнил, что пострадавшей сделают дополнительно полное обследование. Мужчине, который тоже получил травмы при атаке БПЛА в Красногорске, оказали необходимую медпомощь.

Все остальные жильцы отказались от медпомощи, добавил глава Подмосковья. Однако на месте происшествия продолжает дежурить служба медицины катастроф и бригада скорой помощи.

Воробьев также рассказал, что все жители начали возвращаться в свои квартиры. На время эвакуации был организован пункт временного размещения с питанием и дежурством врачей, а также размещением в гостинице.

По его словам, квартира в результате произошедшего полностью сгорела. Соседние помещения не были повреждены. Губернатор Подмосковья пообещал помочь людям оформить все необходимые справки и документы.

В настоящее время на месте падения беспилотника работают криминалисты и сотрудники следственных органов. Глава округа тоже находится в ситуационном центре.

Всего силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 20 беспилотников ВСУ над регионами РФ. По данным Минобороны России, 14 БПЛА удалось перехватить над Курской областью, два дрона были ликвидированы над Московским регионом и по одному – над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

