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23 июня, 16:47

Происшествия

Ребенок пострадал в результате атаки ВСУ в Херсонской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ребенок пострадал в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Днепряны Новокаховского округа Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко.

По его словам, пострадавшим оказался ребенок 2019 года рождения. Его госпитализировали в Каховскую ЦГБ с осколочным ранением грудной клетки. В результате атаки украинской армии никто не погиб, добавил Василенко.

Ранее в центре Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР) атаке украинского беспилотника подвергся автомобиль скорой помощи. В момент удара в машине были фельдшер, медсестра терапевтического отделения местной больницы и водитель. Всех троих доставили в больницу. Фельдшеру диагностировали серьезные ранения головы, груди и конечностей.

До этого при атаке ВСУ по городу Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель. Ракетный удар пришелся по коммерческому объекту. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных ранений.

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