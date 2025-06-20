20 июня, 23:34Происшествия
Три человека пострадали при ударе БПЛА по скорой помощи в Лисичанске
Фото: 123RF/svetlanaevgrafova
Автомобиль скорой помощи подвергся атаке украинского беспилотника в центре Лисичанска в ЛНР. Три человека получили ранения, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.
В момент удара в скорой были фельдшер, медсестра терапевтического отделения местной больницы и водитель. В итоге всех троих госпитализировали, фельдшер находится в тяжелом состоянии с серьезными ранениями головы, груди и конечностей.
Ранее сообщалось, что глава Гончаровского сельского поселения Курской области Александр Гаркавенко погиб при атаке дрона. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали машину чиновника в районе села Борисполье в Белгородской области.
Еще одна атака украинского БПЛА была зафиксирована в ЛНР: при ударе беспилотника по частному сектору погибли два человека, в том числе несовершеннолетний.
ВСУ с помощью БПЛА нанесли удары по приграничным районам Курской области