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Автомобиль скорой помощи подвергся атаке украинского беспилотника в центре Лисичанска в ЛНР. Три человека получили ранения, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.

В момент удара в скорой были фельдшер, медсестра терапевтического отделения местной больницы и водитель. В итоге всех троих госпитализировали, фельдшер находится в тяжелом состоянии с серьезными ранениями головы, груди и конечностей.

Ранее сообщалось, что глава Гончаровского сельского поселения Курской области Александр Гаркавенко погиб при атаке дрона. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали машину чиновника в районе села Борисполье в Белгородской области.

Еще одна атака украинского БПЛА была зафиксирована в ЛНР: при ударе беспилотника по частному сектору погибли два человека, в том числе несовершеннолетний.