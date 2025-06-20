Средства ПВО сбили несколько беспилотников над Воронежем

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников в небе над Воронежем. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что глава Гончаровского сельского поселения Курской области Александр Гаркавенко погиб при атаке дрона. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали машину чиновника в районе села Борисполье в Белгородской области.

Еще одна атака украинского БПЛА была зафиксирована в Луганской Народной Республике (ЛНР): при ударе беспилотника по частному сектору погибли два человека, в том числе несовершеннолетний.