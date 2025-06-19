Силы ПВО отразили массированную атаку дронов в Волгоградской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников на территорию Волгоградской области в ночь на четверг, 19 июня. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Вражеские дроны были перехвачены и нейтрализованы в Калачевском, Городищенском районах, а также в южной части Волгограда. Пострадавших и повреждений объектов в результате воздушной атаки нет.

Ранее сообщалось, что глава Гончаровского сельского поселения Курской области Александр Гаркавенко погиб при атаке дрона. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали машину чиновника в районе села Борисполье в Белгородской области.

Еще одна атака украинского БПЛА была зафиксирована в Луганской Народной Республике (ЛНР): при ударе беспилотника по частному сектору погибли два человека, в том числе несовершеннолетний.