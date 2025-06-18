КТК начал процедуру подачи иска к Украине из-за атаки на станцию "Кропоткинская"

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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) начал процедуру подачи иска к Украине, чтобы взыскать ущерб, который был причинен из-за атаки киевского режима по нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кропоткинская" на Кубани. Об этом рассказал гендиректор консорциума Николай Горбань на ПМЭФ-2025, передает ТАСС.

Однако Горбань уточнил, что иск не может быть подан напрямую в мировой суд, так как консорциум не имеет международного юридического статуса.

Ранее он указывал, что Украина до сих пор не ответила на запрос Казахстана по атаке на станцию и не предоставила никаких гарантий. Гендиректор КТК также подчеркнул, что все акционеры на заседании совета директоров указали на недопустимость нанесения ударов по гражданским объектам.

При этом Горбань напомнил, что БПЛА, которые украинская сторона использовала для атак, были начинены поражающими элементами. Таким образом, как заявил гендиректор КТК, киевский режим хотел не только нанести ущерб объекту, но и причинить вред сотрудникам станции. Однако Россия не допустила этого, заключил он.

Впервые "Кропоткинская" была атакована семью украинскими дронами 17 февраля. В связи с этим станцию пришлось вывести из эксплуатации. В результате произошедшего никто не пострадал. Кроме того, сотрудникам КТК удалось предотвратить угрозу разлива нефти.

После данной атаки Владимир Путин призвал замглавы правительства РФ Александра Новака оказать помощь владельцам КТК в возобновлении работы объекта. Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев заявлял, что повреждения на объекте будут устраняться за счет предприятия.

Следователи по факту произошедшего возбудили дело о теракте в отношении представителей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российский лидер предполагал, что украинская сторона нанесла удар по станции из-за новых санкций Евросоюза.

Второй раз Украина атаковала "Кропоткинскую" с помощью БПЛА в ночь на 24 марта. В результате силы противовоздушной обороны (ПВО) России смогли перехватить беспилотники в 7 километрах от объекта.

31 марта КТК временно приостановил эксплуатацию двух выносных причалов на морском терминале под Новороссийском после внеплановой проверки Ространснадзора. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что такое решение было принято из-за "гигантского" и "очень сложного в технологическом плане" ущерба после атаки ВСУ.

Из-за произошедшего Казахстан в марте начал переговоры с Украиной по поводу безопасности КТК.