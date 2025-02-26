Казахстан провел консультации с Украиной после атаки на станцию КТК на Кубани

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Казахстан провел консультации по дипломатическим каналам с Украиной после атаки дронов на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани, заявил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.

"Я уверен, что наше министерство иностранных дел очень четко интересы Казахстана защищает", – приводит слова министра ТАСС.

Саткалиев добавил, что восстановление поврежденных в результате атаки беспилотников объектов осуществляется за счет средств самого предприятия.

Семь беспилотников 17 февраля атаковали станцию "Кропоткинская" КТК на Кубани. Из-за этого она была выведена из строя. В результате никто из сотрудников не пострадал. Кроме того, удалось предотвратить угрозу разлива нефти.

Ремонт станции может занять 1,5–2 месяца, из-за чего прокачка нефти из Казахстана может снизиться на 30%. Следователи возбудили дело о теракте.