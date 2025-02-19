Путин связал атаки дронов ВСУ на объект КТК с новыми санкциями Евросоюза

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Атака вооруженных сил Украины на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может быть связана с новыми санкциями Евросоюза. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"<...> два дня назад украинские вооруженные силы нанесли удар, а через два дня европейцы объявили о том, что отремонтировать эту станцию невозможно, потому что основное оборудование европейского производства, в том числе немецкой компании Siemens. Если бы это оборудования поступило завтра-послезавтра, то тогда и то потребовалось полтора-два месяца. А теперь что это означает? Что не будет поставлено вообще", – сказал глава государства.

По мнению Путина, ВСУ организовали атаку на КТК не самостоятельно, а благодаря данным космической разведки, которые поступают Киеву только от союзников с Запада. Сама атака похожа на скоординированные с Европой действия, заявил российский лидер.

Президент РФ также объяснил, почему на станции КТК нет российских средств противовоздушной обороны. Как отметил Путин, это международный объект и российская сторона никогда не думала, что он может быть подвержен атаке.

Он подчеркнул, что РФ за транзит нефти по КТК всего "пять копеек", поскольку сырье принадлежит американским и европейским компаниям. Акционерами консорциума Chevron и Eni, а также "Лукойл". По словам Путина, атака на КТК повлечет стабильно высокие цены энергоносителей на мировых рынках, в то время как в Европе и США в этом не заинтересованы.

Семь беспилотников ВСУ атаковали станцию на Кубани в понедельник, 17 февраля. Из-за этого она была выведена из строя. Атака была нанесена с временным интервалом, чтобы не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции.

Между тем Путин попросил заместителя главы правительства Александра Новака доложить о состоянии нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" после ударов дронов. Кроме того, глава государства поручил помочь владельцам КТК в восстановлении работы объекта.