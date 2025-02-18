Путин попросил Новака доложить о состоянии объекта КТК после атаки дронов

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Владимир Путин попросил заместителя главы правительства Александра Новака доложить о состоянии нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кропоткинская" КТК на Кубани после атаки дронов.

Кроме того, глава государства поручил помочь владельцам КТК в восстановлении работы объекта.

"Если что-то нужно со стороны российского правительства, то прошу это содействие оказать", – добавил президент РФ.

Семь беспилотников атаковали станцию на Кубани 17 февраля. Из-за этого она была выведена из строя. В компании уточнили, что атака была нанесена с временным интервалом, чтобы не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции. В результате никто из сотрудников не пострадал. Кроме того, удалось предотвратить угрозу разлива нефти.

Следователи завели дело о теракте в отношении военных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и ВСУ.

