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Киевский режим, который нанес удар по насосной станции Каспийского трубопроводного консорциума, ведет себя как бешеное животное, которое кусает хозяина, заявил в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ставшая целью атаки украинских беспилотников нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" входит в Каспийский трубопроводный консорциум. При этом в КТК входят инвесторы в том числе из стран Европы и США. Данный консорциум представляет собой крупнейший маршрут транспортировки каспийской нефти на мировые рынки.

"Перекормленная жирная тварь набросилась на хозяина, который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож. И тогда от отчаяния тварь решила укусить хозяина, и побольнее. Истекая липкой слюной, она вцепилась в руку кормильца. В руку президента США", – прокомментировал случившееся Медведев.

Политик также напомнил, что президент Штатов Дональд Трамп собирался добиться снижения цен на нефть. В связи с этим, подчеркнул Медведев, атака Вооруженных сил Украины на насосную станцию стала "тройным ударом", в результате которого пострадали американские компании, нефтяной рынок и лично Трамп.

По словам российского политика, после таких действий "хозяину придется проверить, не страдает ли животное бешенством, чтобы защитить свое здоровье". В данной ситуации у США есть два пути, счел Медведев. Штаты могут начать "сразу лечиться сами" после получения "болезненной прививки".

Второй способ решения данной проблемы зампред российского Совбеза назвал наиболее достоверным. По его мнению, США могут "на всякий случай поскорее усыпить больное животное".

Ранее Медведев указал, что украинский президент Владимир Зеленский, критикуя действия главы США, "плюет в руку дающему". Российский политик подчеркнул, что лидер киевского режима "отчитал Трампа за все, что только можно", и задался вопросом, как отреагирует американский президент в ответ на подобную критику.