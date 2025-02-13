Медведев заявил, что Россию невозможно поставить на колени

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Россию невозможно поставить на колени, как и нанести ей "стратегическое поражение". Об этом заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Политик подчеркнул, что дипломатические контакты и консультации "гораздо ценнее надувания щек и желания нанести стратегическое поражение такой стране, как Россия".

"Это чрезвычайно опасно в принципе, поскольку поставить нас на колени невозможно. И чем быстрее это осознают наши противники, тем лучше", – подчеркнул Медведев.

Между тем Медведев заявлял, что президент США Дональд Трамп за первую неделю своего пребывания на посту главы государства попытался запутать весь мир. Однако, обмануть Россию не удастся, подчеркнул политик.

При этом зампред Совбеза назвал важным для мира разговор Владимира Путина и Трампа. По словам Медведева, результатом политики прошлого американского руководства стал мир, который "балансировал на грани Апокалипсиса".