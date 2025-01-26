Медведев: Трамп постарался запутать весь мир, но Россию ему не обмануть

Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп за первую неделю своего пребывания на посту главы государства попытался запутать весь мир, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Однако, обмануть Россию не удастся, подчеркнул политик. Такой подписью он сопроводил фотографию, на которой изображено совместное рукопожатие участников саммита АСЕАН 2017 года в Маниле. Медведев также добавил к публикации смеющийся эмоджи.

Ранее Трамп в очередной раз заявил, что рассчитывает в скором времени поговорить с Владимиром Путиным. О своем желании немедленно встретиться с российским лидером он также говорил 24 января.

Кроме того, политик сообщал о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что президент Украины Владимир Зеленский не может быть готов к сделке, так как сам себе запретил переговоры с Путиным.

Вместе с тем замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков указывал, что контакт Путина и Трампа пока не был согласован. По словам дипломата, в настоящий период продолжается внутренняя подготовка к их встрече.