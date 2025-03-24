КТК заявил, что перекачка нефти через станцию "Кавказская" невозможна

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После атаки украинских БПЛА нефтеперекачивающей станции "Кавказская" транспортировка нефти через нее в систему КТК в ближайшем будущем будет невозможна. Об этом сообщает RT со ссылкой на "Каспийский трубопроводный консорциум".

В компании отметили, что из-за остановки станции "Кропоткинская" после удара ВСУ объем предполагаемой транспортировки на год с пункта был снижен, а после уничтожения НПС "Кавказская" перекачка нефти невозможна.

По данным КТК, сейчас специалисты проводят восстановительные работы на "Кропоткинской".

24 марта киевский режим в очередной раз атаковал нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТК. Однако ВС РФ смогли перехватить дрон в 7 километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры. Фрагменты беспилотного летательного аппарата рухнули в районе железнодорожной станции Кавказская.