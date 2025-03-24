Пожар на нефтебазе Кубани локализован на площади 1 250 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Пожар, возникший 19 марта на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, локализован на площади 1 250 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.

По состоянию на 13:00 по московскому времени огонь потушен в границах обвалования вокруг второго из загоревшихся резервуаров. Горение самого резервуара продолжается.

Сгоревший резервуар, как указали в оперштабе, "сложился" под воздействием высоких температур, при этом пламя не вышло за пределы обваловки. Оставшиеся на территории предприятия резервуары продолжают охлаждать. Для этого специалисты сделали специальные пенные подушки.

В тушении возгорания участвуют 467 человек, 185 единиц техники и четыре пожарных поезда.

Пожар на нефтебазе возник после падения украинского беспилотника. Дрон повредил один из резервуаров с нефтью, что привело к утечке и последующему возгоранию.

Утром 20 марта на территории предприятия произошел взрыв, в результате которого два человека пострадали. После этого огонь перекинулся на еще один резервуар, что привело к увеличению площади возгорания до 10 тысяч "квадратов". Спустя время ее удалось сократить до 1 250 "квадратов".