Спасатели потушили один из резервуаров на нефтебазе в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "Краснодар и край"

Спасатели полностью потушили один из резервуаров на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, передает пресс-служба оперативного штаба региона.

Недавно было ликвидировано горение в обваловании одного из резервуаров.

Теперь площадь возгорания составляет 1 250 квадратных метров. В настоящее время пожарные продолжают тушение соседнего резервуара. Также происходит охлаждение еще трех резервуаров, чтобы, как пояснили в оперштабе, не допустить распространения огня.

Огонь вспыхнул на территории нефтебазы 19 марта в результате падения беспилотного летательного аппарата. Он повредил один из резервуаров с нефтью, что привело к утечке и последующему возгоранию.

Сотрудники, находившиеся на дежурстве, были оперативно эвакуированы, а работа предприятия временно приостановлена. Информации о пострадавших не поступало.

Утром 20 марта на территории нефтебазы произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Вследствие огонь перекинулся на еще один резервуар.

В результате общая площадь пожара увеличилась до 10 000 квадратных метров, но к утру 21 марта ее удалось сократить до 2 000 "квадратов".

