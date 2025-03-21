21 марта, 21:21Происшествия
Спасатели потушили один из резервуаров на нефтебазе в Краснодарском крае
Фото: телеграм-канал "Краснодар и край"
Спасатели полностью потушили один из резервуаров на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, передает пресс-служба оперативного штаба региона.
Недавно было ликвидировано горение в обваловании одного из резервуаров.
Теперь площадь возгорания составляет 1 250 квадратных метров. В настоящее время пожарные продолжают тушение соседнего резервуара. Также происходит охлаждение еще трех резервуаров, чтобы, как пояснили в оперштабе, не допустить распространения огня.
Огонь вспыхнул на территории нефтебазы 19 марта в результате падения беспилотного летательного аппарата. Он повредил один из резервуаров с нефтью, что привело к утечке и последующему возгоранию.
Сотрудники, находившиеся на дежурстве, были оперативно эвакуированы, а работа предприятия временно приостановлена. Информации о пострадавших не поступало.
Утром 20 марта на территории нефтебазы произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Вследствие огонь перекинулся на еще один резервуар.
В результате общая площадь пожара увеличилась до 10 000 квадратных метров, но к утру 21 марта ее удалось сократить до 2 000 "квадратов".
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